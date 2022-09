Avis de recherche Description : Nous sommes en train de chercher les descendants de Mr. Antonio o Agustín Figueras Cortecans, qui a émigré d'Espagne à France en 1946 et a vécu à Montauriol (Castillonnès).



Nous réalisons un documentaire sur lui et nous aimerions retrouver sa descendance, Isabelle Figueras, Maite Figueras, Antonio Figueras et Gisèle Figueras



Si vous êtes un descendant d'Antonio Figueras Cortecans ou pourriez nous fournir des détails sur un descendant ou un possible descendant, je vous serais très reconnaissant de bien vouloir répondre à ce message.



Très reconnaissan