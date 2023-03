Établissements fréquentés :

Description :

Je ne sait pas grand chose sur elle a part qu'elle as des origines martiniquaise et qu'elle était dans un lycée à Château Thierry, j'avais fait sa rencontre sur le chat orange a l'époque et on avait bien sympathisé mais nous avons perdu le contact malheureusement. J'ai essayé de la retrouver pendant longtemps mais sans succès la distance n'aidant pas.