Établissements fréquentés :

LYCÉE MAXIMILIEN SORRE - CACHAN 1999 - 2002

Description :

Née en 83, grande blonde au yeux noisettes, qui a fait des classes en STL à LMS. Sa famille vivait à Ballainvilliers (91) elle a une petite Soeur dont je ne me souviens plus le prénom. Je la recherche depuis plus de 10 ans