Avis de recherche Description : recherche une amie qui a essayé aussi de me retrouver elle sappelle Jacqueline petite brune elle est veuve elle habitait à st perron une maison à location jai su quelle avait déménager à sens .. un jour elle mavait garder mes chien car je partais en Espagne et en rentrant elle ma offert un t-shirt avec dessin écrit salut ma poule . travaillait ensemble a Villeneuve la guillarde et st agnant nous dédions des déflecteurs de camion avec résine cata des gants combinaison en papier et chaussure de sécurité on travailler de 9h00 à 12h00 on mangeait dehors can il fesait beau on repointed a 13h30 cétait en 1993 on mappelle Barbie elle a travaillé avec une amie elle na pas arrêter de lui donner mon portable elle ne lui a jamais donnée elle a un fils de 45 ,50ans grand brun il sest mariés 2004 environ elle avait une fille qui était passionnée par les chevaux.. aidez moi à la retrouver en vous remerciant