Avis de recherche Description : Bonjour

Nous avons fait connaissance en 1967 à Epinay sur Seine chez des amis communs puis rencontres épisodiques au Quartier Latin, on devait refaire le monde! Je me souviens de vos vacances à Royan dans la maison familiale et de votre passion pour les Austin Mini!

Bien amicalement

GV.