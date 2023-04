Avis de recherche Description : Carine est ma nièce Fille de mon frère Christian FERRY né à Mondeville 14, décédé à Caen en 1984, et de Odile LERICHE son épouse.

elle est mariée à Michel MARGUERITTE, il est plus âgé que Carine d'une vingtaine d'années, doit avoir 3 enfants.... il y a une quinzaine d'années ils habités dans le département de la Manche 50, entre Granville et Avranches.

Cette recherche est très importante. Cela concerne la succession de sa grand-mère paternelle.