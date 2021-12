Avis de recherche Description : Je recherche une personne qui se nomme Catherine Laurent (nom de jeune fille). Elle aurait entre 60 et 63 ans. Sa mère tenait une épicerie rue Victor Grignard à Cherbourg, son père était ouvrier à l'Arsenal, elle avait 2 frères et une sœur. Je la voyais 3 fois par semaine car j'apportais à sa mère les primeurs qu'elle vendait dans son épicerie. Nous discutions souvent et le courant passait bien entre nous. Merci de me prévenir si vous la connaissez.