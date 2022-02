Établissements fréquentés :

LYCÉE PHILIBERT DESSAIGNES - BLOIS 1975 - 1976

Description :

Je recherche Chantal (je ne me rappelle plus son nom) qui était en 2 A littéraire avec Christine Morisset et Jean -Marc Pilbout en 1975.Elle était brune avec de très longs cheveux bruns .J'étais en 2C à la même époque.