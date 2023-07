Avis de recherche Description : Hier, 18/12/2019, c'était l'anniversaire de ma fille Christelle, sans oublier mon fils Jean-Louis dont je suis sans nouvelle car il y a des citoyens qui ont mis en avant, pour semer le zizanie depuis des décennies, l'histoire du Vase de Soissons qui, en 2019/20 n'a plus de raisons d'être, et des familles, enfants, petits enfants, sont connement en conflits à cause de manipulation mentale savamment orchestrées par des membres de familles, côté maternelle, qui se sont mêlées de choses qui ne les concernaient pas..

Ceci dit, Christelle, Jean-Louis, je n'ai pas d'autre choix que de respecter ce que l'on vous a inculqué, mais sachez que je vous me manquez et que je vous aime.

Signé PAPA.



En cl²air