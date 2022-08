Établissements fréquentés :

CEG place commandant Arnaud Lyon 4 - LYON 1963 - 1964

Description :

Je t'appelais Barney, on jouait dans un groupe de notre crû, The Shaggy Spiders, tu étais un maître à la guitare basse, tu avais joué avec les Rolling Stones semble-t-il. On travaillait ensemble les étés à Gros, bd des Brotteaux. Qu'es-tu devenu camarade ?