Avis de recherche Description : bonjour , je recherche Denis , nom a confirmer, age entre 67-70 ans . Il a habite dans la region de Chalon sur Saône ou Dijon et a passé ses vacances avec ses parents et sa soeur a Argeles sur mer dans les annees 70. Il aimait Woody Allen et Rimbaud , avait une moto. Il aimait la photo. Il est passé a Creil je ne me souviens pas vraiment de son nom .merci si cela vous rappelle quelquun . Muriel