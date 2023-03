Avis de recherche Description : Habitait parc de villeflix à Noisy le Grand (années 70), avait une soeur Danielle (mariée avec Didier R..... elle travaillait Société Générale et un frère. Son père travaillait Banque et avait acheté une maison à Coutances ainsi qu'une Simca 110O. Danielle me surnommait le bouc en train avec mon acolyte Bouboule.