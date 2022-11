Établissements fréquentés :

Ecole du Pont - AUXERRE 1965 - 1969

Description :

Bonjour,Nous avons habité dans la même rue ( d'Ardillière). Nous étions très liées et elle avait une petite soeur prénommée Sophie. Ses parents originaires de Neuvy. Ensuite nous avons tous déménagé car le quartier devait être rénové et j'ai changé d'école . Merci d'avance car je ne suis plus certaine de l'orthographe du nom de famille