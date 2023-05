Avis de recherche Description : Bonjour,



Il s'agit de mon petit frère que je n'ai pas vu depuis 10 ans... Suite à mon départ de la maison dû à des tensions avec mes parents, je suis parti... mais je n'ai jamais pu avoir de ses nouvelles même si j'ai essayé de joindre mes parents... Ils m'ont toujours dit qu'il ne souhaitait pas me voir...



Mais je n'ai jamais pu l'oublier... J'aimerai savoir ce qu'il est devenu...

Il était à Brignais et après Mornant à l'école...

Je n'arrive pas à le trouver ni sur Facebook, ni sur aucun réseau social...

Ma mère s'appelle Hélène PERRET et mon père Nerzak MAZOUZ...



Merci d'avance



Cordialement