Avis de recherche Description : plutôt grande, porte des lunettes, a été mariée à Michel Cormier (non retrouvé)

travaillait à La Caisse des Dépôts et Consignations, a une fille prénommée Sandra née en 1972 ou 73, habitait Pantin jusqu'en 1981, divorcée et a déménagé vers Créteil. Perdue de vue à cette époque.