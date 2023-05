Avis de recherche Description : Recherche ma famille DUVOULDY dans le Région Rhône 69 et ses alentours. Je suis né de Anna DUVOULDY née à Lyon 69 qui est décédée en 2009 Puy-De-Dôme 63. J'aimerai savoir si j'ai de la famille au Nom de DUVOULDY proche de Anna DUVOULDY. Elle m'a mis au monde en 1952 et m'a abandonné ensuite. A ma naissance elle m'a donné son Nom de famille et un Prénom Jean-Claude. J'aimerai beaucoup et j'en serai très heureux de savoir que j'ai de la famille très proche de moi à ce Nom et pouvoir la rencontrer faire vraiment connaissance SVP MERCI.