Avis de recherche Description : Vivait à Varages dans le Var aux dernières nouvelles en 2008.

Chef cuisinier à Nice puis professeur en lycée professionnel adapté dans le Var.

Mon meilleur ami année universitaire 1984/1985 faculté de Lettres de Grenoble puis il est parti pour l'école hôtelière de Nice en 1985.

Voyage ensemble dans les Cyclades en août 1985 avec 2 copines, très roots (train de Grenoble à Athènes via l'Italie et la Yougoslavie) mais de formidables souvenirs.

S'est marié à Nice et a eu 3 filles puis un parcours difficile et des ennuis de santé.

On s'est revus l'été 2008 chez lui à Varages dans le Var puis on s'est de nouveau perdus de vue. Bref j'aimerais vraiment le re contacter ou au moins avoir de ses nouvelles, en espérant qu'il va bien.

Pascal Reverdy à Grenoble