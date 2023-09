Établissements fréquentés :

COLLÈGE NOTRE-DAME - FLERS 1967 - 1973

- ECOLE PRIMAIRE - SAINT CLAIR DE HALOUZE 1964 - 1966

Description :

Perdue de vue depuis ton départ de St Clair de Halouze, où tu habitais juste en face de chez nous. Je me souviens des jeudis où avec Gabriel, Bernadette vous veniez regarder la télévision chez nous, installés sur des bans de fortune que mon père installait dans la cuisine. Nous jouions aussi dans ton jardin derrière votre maison sur la balançoire à bascule. Je me souviens aussi de la fois où tu es tombée dans l'eau au niveau du lavoir ! Cette personne que je rechercher a 2 frères et une soeur (dont Gabriel dit Gaby, et Bernadette). Tu dois être née en1956 +ou- un an ! Ton père était secrétaire de mairie de St Clair de Halouze, puis vous avez déménagé à St Georges-des-Groseillers. Si vous la reconnaissez ou ou si vous connaissez ses frères et soeur, pouvez-vous lui dire qu'il y a un ais de recherche. Nous voulons faire une réunion d'anciens élèves et recherchons à prendre contact ! En plus ça me ferait vraiment plaisir de savoir ce que tu deviens Françoise ! J'ai oublié de te dire, mon père était boucher-charcutier ! tu vois ???? à bientôt j'espère ?