Avis de recherche Description : Bonjour,

Avis de Recherche (l'orthographe du prénom et du nom peut varier) :



GAETANO CERQUIGLINI serait né en Italie autour de 1935/1940.



Il était déjà présent en France fin de l'année 1959 et il travaillait dans l'usine Brissonneau et Lotz (Ville de Creil - 60 Oise France) dans l'équipe de Jean Quest. Il était présent l'année 1960.



L'usine était spécialisée dans la construction mécanique (peut être véhicules Renault).



Gaetano pourrait avoir été également présent en France, à Creil au début des années 1970.



Peut-être a-t-il fait sa vie en France.



Merci pour votre aide ;-)

David



Mon adresse email david.pinchon (@) wanadoo.fr