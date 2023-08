Établissements fréquentés :

LYCÉE GUSTAVE FLAUBERT - ROUEN 1972 - 1974

Description :

Je souhaiterais retrouver une amie de lycée, retrouvée à mon travail avant 2000, j'ai appris récemment qu'elle serait veuve, elle a habité du coté de Rueil Malmaison , je suis allée une fois chez eux mais je ne me souviens pas du village et j'ai perdu l'adresse. Si je me souviens bien son nom marital est Guillard.