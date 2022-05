Avis de recherche Description : Bonjour,



Je recherche depuis de très nombreuses années Hortense THOREAU (nom de naissance) née en novembre 1989 (le 5 il me semble) à Thouars ou près de Thouars - Saumur - 79 - Deux-Sèvres, prise ici en photo en 1990 avec sa mère Véronique THOREAU (nom de naissance) - que je ne retrouve pas non plus.



A l'époque (début des années 90) ses grands-parents (grand-père nommé Jean-Paul THOREAU) étaient encore viticulteurs de vins d'Anjou près de Thouars / Saumur (79).



Cordialement.