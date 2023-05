Avis de recherche Description : Bonjour,

dans le cadre d'une recherche musicologique autour de la compositrice Jane Vieu, nous recherchons des descendants du côté de son frère Maurice Vieu. Nous savons que sa fille Liliane Vieu et son époux Jacques Paul Laurent Martin auraient eu des enfants, possiblement à Meudon dans les années 50. Nous recherchons ces enfants et leurs enfants afin d'en apprendre plus sur cette compositrice, faire jouer sa musique, et l'enregistrer. Merci à toutes les personnes susceptibles de nous aider.

L'association Elles Women Composers