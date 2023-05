Avis de recherche Description : Je recherche une personne du nom de Thouvenel qui residait en region Parisienne fin des années 80 et qui a cette époque a racheté une ancienne voiture décapotable de la marque renault et qu'il n'aurait pas gardé tres longtemps ( je pense moins de 5 ans ) Merci de me contacter si vous êtes cette personne ou connaissez , c'est simplement à but de retracer une histoire .