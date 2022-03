Avis de recherche Description : Bonjour, mon grand-père réunionnais est à la recherche de sa fille qu'il n'a plus revu depuis qu'elle a 2 ans. Elle serait née dans le 12e Arr de Paris entre 1965 et 1969 selon lui, au nom d'Isabelle Morin, dont la mère se nomme Georgette Morin. Il faut juste savoir ce que sa fille est devenue et si elle est vivante avant que lui, ne passe dans l'autre monde.