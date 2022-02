Avis de recherche Description : Recherche Martin

Nous nous sommes rencontrés la première fois un soir au bal de la fonderie de Conflans sainte Honorine

Jétais devant lestrade ou joué un petit groupe dont une des chansons était baby je taime dans les auto scooter tu mavais reconnue grâce aux descriptions que javais donnés à ton frère avec qui nous avions liés des liens de complicités et damitiés quand nous nous sommes retrouvés ensemble au centre de rééducation de bouffémont entre les années 1973 et 1975 il me semble je nai plus les années exacts en tète.

Après nombres dopérations tu me rendais visite à lhopital de beauregard de Poissy , tu faisais le trajet depuis mantes la jolie les Mureaux. Ton soutient mavais apporté beaucoup de réconfort et de joie dans des moments difficile et de solitudes. Nous nous sommes revues par la suite pour une courte durée trop courte beaucoup trop courte, je ne pouvais pas donner suite à notre belle histoire qui aurait pu jen suis sûr être de merveilleux moments de part ta douceur et gentillesse

Jétais à lépoque en état de souffrance et en situation compliqué, javais rencontré ton frère dans se centre de rééducation et je faisais en sorte de lui apporter mon soutient pour laider et lui remonter le moral. Il me parlait souvent de toi et ladmiration quil te portais vous emblaient très fusionnel ..les moments où il parlait de toi me provoquais quelques émotions moi qui ne connaissais pas et qui ne savais pas que cela puisse exister

Quand nous nous sommes rencontrés je ne mattendais pas à autant de douceur et de gentillesseje me suis dit que tu étais une belle personne quil fallait te protéger et que bonheur et amour devrait être ta route et ton destin

Un après-midi tu étais venue avec ton frère vous aviez fait le trajet en train depuis mantes la jolis les Mureauxtu me faisait des appels du pieds sous la table a laquelle nous nous étions installés pour boire un pot. Jai décidé à ce moment-là de ne pas répondre à ses moments de complicité car en te voyant a coté de ton frère javais compris que je ne te mérité pas et que je ne voulais faire de la peine à ton frère envers lequel javais un énorme respect car il me semble quil nétait pas au courant pour nous deux

Dans tes yeux jai vu une très grande tristesse et encore aujourdhui je ressens se moment douloureux pour toi et moi qui devais faire le choix de rompre ses merveilleux moments que tu mavais apporté, je vous ai laissés partir pour que je puisse rester dans loublie et protéger votre merveilleuse complicité et vous laissé loin dune personne qui à lépoque souffrais en silence et qui menait un combat contre lui-même..

Pourquoi cette recherche, simplement pour dire que ta présence ta douceur ta gentillesse ne mon jamais quitté je souhaite de tout mon cœur que tu as réussi un beau parcourt remplis de bonheur, pour te remercier davoir fait partie un court moment de ma vie dado

Pour que tu sache que je navais pas dautre choix à cette époque et te donner peut-être une courte explication à la question que tu te posais cette après-midi de rupture ce nai aucunement de ta faute tu méritais mieux que moi