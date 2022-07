Avis de recherche Description : Ancien Collègue et ami ayant servi à mes cotés à la PAF/ROISSY-CDG durant les années 1976 à 1991 et pour lequel je garde un souvenir impérissable, du fait de son amitié indéfectible, de sa bonne humeur légendaire et communicative. Remercie par avance toutes personnes susceptibles de me permettre de retrouver sa trace et son point de chute actuel.