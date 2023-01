Avis de recherche Description : Né un 25 décembre à Huberdeau au Québec, il aura 74 ans en 2021. Il a deux fils de sa première femme Gaétane Robert décédée en 2013, Ses fils sont Jean-François Laurin et Alexandre Laurin. Il a été marié en seconde noce en juin 1990 avec la Louise Loiselle et divorcé par la suite. Il serait maintenant à Mandeville au Québec avec une certaine murielle Quevillon et Suzanne Quevillon . Ça fait plusieurs années que je le recherche, depuis qu'il a vendu sa maison rue Rousseau à St-Mathias sur Richelieu au Québec.