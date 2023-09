Établissements fréquentés :

I.U.T D'INFORMATIQUE - NICE 1979 - 1981

Je recherche Jeanine Napoli / Magnet ma binôme d'IUT des années 80.Jeanine et moi étions ensemble à l'IUT (département informatique) de Nice de 1979 à 1981.Jeanine venait de Fréjus et nous étions en résidence universitaire ensemble à Nice (avec Paul Hartman et Maryse ainsi que Philippe Boyer qui venait de Seillans). Elle portait le nom de Napoli puis Magnet après s'être mariée.Suite à son stage à la Sncf à Paris elle a déménagé à Courbevoie où elle résidait depuis les derniers contacts que j'ai pu avoir avec elle (en 2014).Ses parents habitaient Fréjus et plus tard j'ai eu l'occasion de rendre visite à sa maman à Puget-sur-Argens. Elle avait une soeur Marie-Antoinette et un frère Aldo.Je serais vraiment très heureuse de la retrouver .. si quelqu'un pouvait me donner quelque(s) indice(s) pour m'aider.