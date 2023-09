Établissements fréquentés :

CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE DE PARIS - PARIS 1991 - 1992

Description :

Bonjour,Je fais des recherches sur la compositrice Jeanne Leleu, étudiante au CNSMDP de 1908 a 1920, 1er prix de Rome en 1923, concertiste, professeur d'harmonie et de dechiffrage de 1947 a 1967 au CNSMDP. décédée en 1979 sans famille. A vécu toute sa vie 11 Rue des Feuillantines dans le 5e a Paris.N'hésitez pas à me contacter si vous l'avez connue, si vous en avez entendu parler etc... Merci