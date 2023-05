Établissements fréquentés :

LYCÉE CONDORCET ST-PRIEST 69800 - LYON 2007 - 2009

Description :

Bonjour,Je suis a la recherche d'une personne que j'ai connu en 2007/2008. Il se nomme Karim et est né en 1991. Je ne me souviens malheureusement pas de son nom de famille ce qui complique ma recherche. Il était au lycée condorcet entre 2007 et 2009 et a eu un bac STI. Il a ensuite passé un bts electrotechnique puis une licence EEA mais je ne sais pas dans quel établissement. En ce temps il habitait vaulx en velin.Si quelqu'un le connait ou aurait de ses nouvelles cela m'intéresserait beaucoup.Je vous remercie par avance pour votre aide.Amicalement.Amira.