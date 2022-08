Avis de recherche Description : Jétais ton voisin et nous jouions continuellement ensemble. Nous avons fait de la voile à lASPTT car tes parents travaillaient aux PTT (La Poste).

Jai bêtement rêvé de toi cette nuit avec joie et un amour inconditionnel. Jai compris quil fallait que je te recherche. Je jette ce message dans la bouteille de mon affection passée, présente et futur dans locéan de la vie. Denis