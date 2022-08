Avis de recherche Description : Bonjour. Je recherche Lien ou Linh NGUYEN, fille de Monsieur et Madame NGUYEN Van Duc (Dung, sa mère). C'est une amie d'enfance, d'origine vietnamienne (parents de Saïgon), née à Paris en 1957 et ayant passée son enfance et adolescence à Gelos et à Pau (64). Ses parents ont eu un restaurant vietnamien à Pau dans les années 1970, "Le Dragon d'or". Elle a ensuite fait des études scientifique et a travaillé un certain temps dans le domaine de la recherche à Paris. Elle faisait partie d'une équipe de basket ou volley. Elle avait 3 frères et soeurs, Tung dit Toni, né en 1956, Lanh, née en 1954 je crois, et Anh, l'ainée, devenue médecin acupuncteur à Paris. Je n'ai pas vu Lien/Linh, dite Line ou Linou, depuis mes 18 ou 19 ans. J'ai 64 ans et vit en région parisienne. Mon père était de Saïgon aussi, ma mère française. Nos 2 familles passaient le mois d août au camping municipal d'Hendaye-Plage, de 1960 à 1970. Merci de me faire savoir si vous la connaissez.