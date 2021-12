Établissements fréquentés :

LYCÉE HENRI PARRIAT - MONTCEAU LES MINES 1984 - 1987

Description :

Une amie d'enfance avec qui, j'ai beaucoup partagé. Nous étions inséparables mais après avoir obtenu notre diplôme au Lycée Henri Parriat de Montceau-les-Mines, elle est repartie vivre au Portugal. Nous avons échangé durant des années malgré la distance et un jour... plus rien !! Je pense souvent à elle et j'aimerais savoir ce qu'elle devient.