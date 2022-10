Avis de recherche Description : Bonjour, je recherche une Manon Lamirand ou Lamirande, ma mère était nounou et on jouer souvent ensemble chez elle comme chez moi, l'école et tout ça puis un jour déménagement depuis j'ai jamais oublier j'ai chercher partout mais impossible de savoir ou elle a pu déménager, je cherche depuis petite.

J'ai plein de photo que je garde, c'est bizarre mais elle me manque beaucoup j'aimerai énormément la retrouver un jour. Je croise fort les doigts pour avoir des nouvelles un jour suite a ce message