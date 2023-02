Avis de recherche Description : a lépoque elle avait 18ans elle etait superbe tres belle jeune femme blonde. tres classe c'est vrai comme je l'aie deja dit a cette epoque ont s'avait s'abiller c'etait pas costard et basquette c'etait costard et weston.mais sa fait si longtemps.j'aurais voulu rester sont ami elle gravait dans mon coeur et c'est indélébile depuis plus de cinquante ans.