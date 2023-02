Avis de recherche Description : femme blonde superbe et super simpat de se que je m'en souvienne . et je pense que ma vie c'est arretter en se mois d'aout 1972 sur la costa bianca a GANDIA et puis ont ne c'est jamais revu.car je pense que c'est de ma faute j'aurais dut aller la chercher a strasbourg. je pense que je le regretterais le reste de ma vie.