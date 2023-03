Avis de recherche Description : une femme blonde a l'époque qui devait mesurer 1m60 que j'aie connu que quelques jours qui etait magnifique et qu'a 69ans cette année est toujour superbe.elle me restera toujour en memoire tellement je penses a elle. donc j'aie commencer a ecrire un livre sur ce mois d'aout 1972 sur la costa bianca a gandia. on me dira comment on peu aimer quelqun que l'on a pas vu depuis plus de cinquante ans. ses amours la ont en rencontre qu'une fois dans sa vie.et rien ne peu l'effacer. bises a toi