Avis de recherche Description : Marie Hélène, si tu vois cette recherche je me prénomme Christian et nous nous sommes connus aux Iles de Porquerolles alors que j'étais marin. nouus étions amis jusqu'à je te parles de ma fiancée et après plus rien. je voudrai avoir de tes nouvelles après 54 ans. Tu faisais partie d'une famille aisée avec un gros bateau