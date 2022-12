Établissements fréquentés :

école maternelle Robert Desnos - PLEYBER CHRIST 2005 - 2007

Description :

Marie je me souviens plus de ton nom de famille, on était super copines quand on était en moyenne section, je venais chez toi je me souviens que ta maman était dentiste (ou un truc dans le genre) elle avait soigné mon aphte, on s'était déguisées en princesses chez toi, j'ai déménagé à Plouigneau en cours d'année de moyenne section et on s'est plus revues, on s'est recroisées une fois au géant casino à Morlaix quand on avait environ 8 ans et tu m'avais donné un papier avec le numéro de ta maman mais je l'ai perdu, j'ai jamais pu te recontacter