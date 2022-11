Avis de recherche Description : C'est une amie de jeunesse de Boma, Rep. Democ. du Congo, on nat plus se rencontré depuis lors, son papa était le directeur de la société CMB à Boma, ele avait 2 soeurs, Catherine et Corinne si je me souviens, on avait des copains en commun, par exemple Lumés ou Lumens Patricia