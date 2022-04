Établissements fréquentés :

COLLÈGE MAURICE RAVEL - TOULON 2016 - 2020

- ECOLE ERNEST RENAN - TOULON 2011 - 2016

Description :

Je recherche un ancien camarade de classe, je ne me rapelle plus exactement de l'orthographe de son prénom ou nom et je n'ai pus retrouvé de liste de classe donc désolé si cela n'est pas dès plus précis