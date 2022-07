Avis de recherche Description : Bonjour,

Devant me rendre bientôt à Berlin, je souhaite me rendre au quartier Napoléon, dans lequel mon père, Michel Loriou, né en 1933, originaire de Fontenay-le-Comte en Vendée, a effectué son service militaire dans les années cinquante-quatre et cinquante-cinq.

Il était à la Musique (et/ou au 2ème Bureau), sa canne de tambour major est toujours chez nous, ramenée à l'issue de sa conscription.

Je cherche à obtenir d'autre renseignements sur son affectation berlinoise.

L'un d'entre-vous a-t-il croisé son chemin ?

Thierry Loriou