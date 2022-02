Avis de recherche Description : Bonjour Micheline,

Ton père et mon père était frère. Tes parents habitaient Conchy-sur-Canche et j'y venais avec ma mère Christiane.

Suite au décès de ma mère je recherche mes cousins et cousines. J'ai laissé mes coordonnées sur votre tel 01.....88 95.

Bonne soirée

A bientôt bises