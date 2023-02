Établissements fréquentés :

COLLÈGE PIERRE BROSSOLETTE - CHATENAY MALABRY 1965 - 1968

Bonjour je recherche une personne au Prénom de Monique qui est allée au collège Pierre Brossolette filles à Châtenay Malabry de 1965 à 1968 .Nous nous sommes connu à ce collège j'y étais de 1963 à 1966 mais garçons Tous les matins et le samedi midi les jours de collège nous nous retrouvions .Le samedi 23 avril 1966 à midi nous nous somme retrouvé à l'arrêt d'autobus nous nous somme dit au revoir et je ne t'ai plus jamais revu alors que le collège continuait . Je ne connaissais pas où elle habitait je dis peut être Montrouge où Malakoff où Châtillon . Si une camarade de sa classe se souvient peut me dire ce qu'il lui est arrivé où autre ( une photo de ma classe en 1965 est sur copains d'avant Monique je ne t'ai jamais oubliée Georges