COLLÈGE PIERRE BROSSOLETTE - CHATENAY MALABRY 1965 - 1968

Bonjour je m'appelle Georges et toi Monique ( je ne connais pas ton nom de famille Nous nous sommes rencontré au collège Pierre Brossolette à Châtenay Malabry en 1965 tu étais au collège filles et moi au collège garçons .le matin nous nous retrouvions à l'arrêt d'autobus et le samedi midi à la sortie du collège. tu sortais à 16h30 et moi 18 h car je restais en étudesTu étais très belle d'une grande douceur et très attentionnée .le samedi 23 avril 1966 à midi nous nous sommes retrouvé à l'arrêt d'autobus quand ton bus est arrivé nous nous sommes dit au revoir à lundi , je t'ai regardé partir , mais le lundi matin je te t'ai pas revu ni les jours suivant alors que le collège continuait.Est ce que quelque chose t'ai arrivé où bien ai je dit où fait quelque chose qui t'aurait contrarié ???Je sais que tu étais jalousée alors t'aurait on dit du mal me concernant ???Monique cela fait 57 ans mais je ne t'ai jamais oubliéAlors si tu lis ces lignes où quelqu'un qui saurait où aurait des nouvelles te concernant j'en serai très reconnaissant .GEORGES.