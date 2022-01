Établissements fréquentés :

COLLÈGE PIERRE BROSSOLETTE - CHATENAY MALABRY 1965 - 1968

Bonjour, tu t'appelle Monique de ton prénom nous nous sommes connu au Collège Pierre Brossolette à Châtenay Malabry ( 92 ) à l'entrée scolaire de 1965 Tous les matins les jours de collège et le samedi midi à la sortie du collège nous nous retrouvions .Tu était très belle et d'une grande douceur et très attentionnée. Le samedi midi 23 avril 1966 nous nous sommes retrouvé à l'arrêt d'autobus , content d'être ensemble. ton autobus est arrivé nous nous sommes dit au revoir à lundi je t'ai regardé partir et je ne t'ai plus jamais revu. t'est 'il arrivé quelque chose, ai je dit où fait quelque chose qui t'aurait contrarié ??? ( Je sais que tu étais jalousée ) Cela fait 55 ans maintenant mais je ne t'ai jamais oublié mais garde toujours espoir d'avoir de tes nouvelles .Alors si une personne se souvient et me dire je la remercie Georges