Établissements fréquentés :

COLLÈGE PIERRE BROSSOLETTE - CHATENAY MALABRY 1965 - 1968

Description :

BonjourTon prénom est Monique ( je ne connais pas ton nom de famille )Tu étais au collège Pierre Brossolette ( filles ) à Châtenay Malabry de 1965 à 1968 , pour y suivre des études en puériculture je pense .Tu pouvais habiter Montrouge Malakoff où Chatillon ????une ancienne élève de ce collège au prénom de Chantal pense que ton nom de famille à l'époque pouvait être STERNAT et que tu aurais habité Fresnes .J'étais dans ce collège Pierre Brossolette ( garçons ) de 1963 à 1966 pour des études en commerce comptabilité.Nous nous sommes connu en 1965 au collège.Tous les matins les jours de cours et le samedi midi nous nous retrouvions devant le collège à l'arrêt d'autobus.A 16h 30 tu quittais le collège, mais moi je restais en études jusqu'à 18 h.Tu venais me faire un petit signe par une petite ruelle sur le côté du collège fillesTu étais très belle, d'une grande douceur et très attentionnée.Le samedi 23 avril 1966 à midi nous nous sommes retrouvé à la sortie du collège à l'arrêt d'autobus content d'être ensemble.Ton autobus est arrivé nous nous sommes dit au revoir à lundi, je t'ai regardé partir et je ne t'ai plus jamais revu , alors que le collège continuait .Ai je dit où fait quelque chose qui t'aurait contrarié ????Je sais que tu étais jalousée ( quelqu'un t'aurait' il dit du mal me concernant ????T'est 'il arrivé quelque chose ???Monique cela fait maintenant 56 ans , mais je ne t'ai jamais oubliée .Si une ancienne élève ayant fréquenté ce collège à cette époque, où une personne qui se souviendrait peut me donner des informations, où des nouvelles de Monique , où bien la contacterOù toi Monique si tu lis cet article me dire ce qu'il c'est passé . T'est il arrivé quelque chose????lE TEMPS PASSE MAIS GARDE EN L'ESPOIR DE SAVOIR.je remercie les personnes qui pourraient m'aider.Georges