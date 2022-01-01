CHENIERES (54720)
Alain GUARISCO
BONJOUR MADAME , ONT C ' EST RENCONTRES A HEUMONT PRES DES KINES , des INFEREMIERS ET JE NE VOUS AIE PAS RECONNUE , ET COMPRIES VAUT PAROLES DE PLUS PRES !! CAR JE ME SUIS TAPER LA TETE DANS UN MORCEAU D ' ACIER QUI MA PROVOQUE UNE BONNE DOULEUR DANS LE CERVEAU !!! je vous souhaite UNE BONNE FIN DE JOURNEE A TOUTE PETITE JOURNEE ALAIN GUARISCO REHON SI VOUS VOULER ME CONTACTER , tu peut A PLUTAR il y a 14 heures
Alain GUARISCO BONJOUR MADAME , ONT C ' EST RENCONTRES A HEUMONT PRES DES KINES , des INFEREMIERS ET JE NE VOUS AIE PAS RECONNUE , ET COMPRIES VAUT PAROLES DE PLUS PRES !! CAR JE ME SUIS TAPER LA TETE DANS UN MORCEAU D ' ACIER QUI MA PROVOQUE UNE BONNE DOULEUR DANS LE CERVEAU !!! je vous souhaite UNE BONNE FIN DE JOURNEE A TOUTE PETITE JOURNEE ALAIN GUARISCO REHON SI VOUS VOULER ME CONTACTER , tu peut A PLUTAR