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Aidez-nous à retrouver NADINE (STRAUSS) ALESSI et JAC

  • Alain GUARISCO BONJOUR MADAME , ONT C ' EST RENCONTRES A HEUMONT PRES DES KINES , des INFEREMIERS ET JE NE VOUS AIE PAS RECONNUE , ET COMPRIES VAUT PAROLES DE PLUS PRES !! CAR JE ME SUIS TAPER LA TETE DANS UN MORCEAU D ' ACIER QUI MA PROVOQUE UNE BONNE DOULEUR DANS LE CERVEAU !!! je vous souhaite UNE BONNE FIN DE JOURNEE A TOUTE PETITE JOURNEE ALAIN GUARISCO REHON SI VOUS VOULER ME CONTACTER , tu peut A PLUTAR

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