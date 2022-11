Établissements fréquentés :

ECOLE GUTENBERG - STRASBOURG 2001 - 2006

Description :

Nous étions toujours ensemble et terriblement proche, il habitais pas loin de l'école. Je me souviens que chaque année nous avions toujours eu ensemble les fèves a la galette des rois et étions tout main dans la main en rang avant d'aller en classe. Nous avions eu comme professeur Mme Drochon en CP. Il avait des cheveux châtain et les yeux je 'e me rappelle plus...