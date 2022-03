Avis de recherche Description : je suis la petite fille de la famille POLCHLOPECK JOSEPH mon grand père

CATHERINE ma grand mère CESLAWA Cécile maman on oncle POLCHLOPECK Edmond

mes grand parents et maman sont venus à la FONTAINE AU CLAIRE en 1930

ils ont travaillé à la sucrerie dès 1930 maman dès 16+ ans 1943 A 1945 et mon oncle zygmund edmond a fait carrière à la sucrerie - il habitait vaumoise -

ma tante y habite toujours

en vue de faire un album pour mes petits enfants, j ai des photos à publier et je recherche la famille BARAN TREBOUT

Les personnes qui habitaient la fontaine au claire

merci de votre aide